Песков: Москва заинтересована в проведении саммита «нормандской четверки»

Россия заинтересована в проведении нового саммита «нормандской четверки» на высшем уровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента российского государства Дмитрия Пескова.

Как отметил представитель Кремля, информация о том, что Москва ищет причины для срыва саммита, недействительны.

«Как и все страны-участницы формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах», - сказал Песков.

Также он отметил, что многие страны разделают желание России о том, чтобы проведенная встреча была результативной.

Песков сообщил, что в настоящее время «ведется на уровне помощников президентов» подготовительная работа по саммиту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД Украины обвинили Кремль в попытке сорвать встречу в «нормандском формате»

— Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

— В Кремле заявили о возможном переносе нормандского саммита из-за графика Путина