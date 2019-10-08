Песков: действия Трампа противоречат со словами о стремлении поладить с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия американского лидера Дональда Трампа не сходятся со словами о стремлении поладить с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что Трамп неоднократно высказывался о «выстраивании глубокого ремонта» отношений двух стран, однако смысл этих слов не раскрыт до сих пор.

«Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа. К сожалению, это можно констатировать», — сказал Песков.

Он также отметил, что американский президент еще более усугубляет «атмосферу недоверия и местами, действительно, противоречивой напряженности между Москвой и Вашингтоном».

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