Премьер Азербайджана написал заявление об отставке

Премьер Азербайджана Новруз Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой об отставке, передает РИА «Новости».

Информацию об этом подтвердил спикер парламента Азербайджана Октай Асадов.

По данным источника в правительстве страны, Мамедов написал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.