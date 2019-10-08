Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

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Инга Юмашева Инга Юмашева
Инга Юмашева
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка, передает РИА «Новости».

Она назвала «неприятным явлением» ситуацию с допросом.

При этом, по ее словам, нужно разделять американский народ и политиков, которые пытаются «набрать очки» на российской теме.

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