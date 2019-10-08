Россия предложит свои поправки к санкционному механизму Совета Европы

Россия занимается разработкой собственных предложений к французскому механизму, согласно которому государства получают наказания за нарушение норм Совета Европы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постпредство России в СЕ.

Российская сторона считает, что этот механизм должен быть транспарентным и основываться на Уставе Совета Европы.

Однако Москва выражает беспокойство, что работа над данным проектом ведется очень быстро.

Как известно, до этого Франция инициировала создание механизма реагирования, который будет использоваться при «нарушении уставных обязательств или неуважением к стандартам» и «к фундаментальным принципам и ценностям Совета Европы».