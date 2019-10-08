Трампа высмеяли за слова о «великой и непревзойденной мудрости»
Пользователи твиттера с иронией отнеслись к словам президента США Дональда Трампа о «великой и непревзойденной мудрости», которые он употребил, когда заявлял об угрозе разрушить экономику Турции.
Отмечается, что похвальба американского лидера вызвала у них смех.
Один из пользователей назвал его волшебником из страны Оз.
Другой пользователь выложил архивное видео, где Трамп танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.
Также некоторые комментаторы усомнились в том, что глава США мог написать подобное.
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