Трампа высмеяли за слова о «великой и непревзойденной мудрости»

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Пользователи твиттера с иронией отнеслись к словам президента США Дональда Трампа о «великой и непревзойденной мудрости», которые он употребил, когда заявлял об угрозе разрушить экономику Турции.

Отмечается, что похвальба американского лидера вызвала у них смех.

Один из пользователей назвал его волшебником из страны Оз.

Другой пользователь выложил архивное видео, где Трамп танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.

Также некоторые комментаторы усомнились в том, что глава США мог написать подобное.

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