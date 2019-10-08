Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которую неправомерно допросило ФБР в аэропорту Нью-Йорка, покинула США. Об этом сообщает ТАСС.
Как стало известно, женщина уже вылетела из Нью-Йорка в Россию.
Сообщается, что самолет с Юмашевой на борту отправился с международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
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