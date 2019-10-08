В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Жители американского Лос-Анджелеса выложили в своих инстаграмах фотографии и видео того, как неизвестный самолет нарисовал в небе надпись #VVP67.
Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Такое предположение было сделано ввиду того, что VVP можно расшифровывать, как Владимир Владимирович Путин. При этом начерченная в небе цифра 67 — это возраст российского президента.
Как известно, Путин отметил свой день рождения 7 октября.