Названы сроки возвращения на родину допрошенной ФБР депутата России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что допрошенная ФБР в Нью-Йорке российский депутат Инга Юмашева вскоре вернется на родину, сообщает «Интерфакс».

По данным Володина, Юмашева прилетает в Россию во вторник, 8 октября. После этого она и Совет Думы обсудят произошедшее в США.

По его мнению, ее задержание и допрос — неприемлемое отношение к россиянам.

«Это беспредел самый настоящий со стороны ФБР, спецслужб США», — возмутился Володин.

Он отметил, что Юмашева занималась развитием диалога России и США.

«С такими добрыми намерениями можно попасть в ситуацию, из которой хорошо, что вот так вот она выбралась», — подчеркнул спикер.

Володин пообещал, что Россия не оставит эту ситуацию и будет делать все, чтобы такие действия получали осуждение со стороны других стран и парламентов.

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