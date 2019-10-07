Трамп решил выйти из «бесконечных войн»
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время «выйти из этих бесконечных войн» в Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.
«Нам пора выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой», — написал Трамп.
По его словам, теперь эту проблему должны решать Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.
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