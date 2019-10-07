В Кремле назвали неприемлемыми задержание и допрос депутата Юмашевой в США

В Кремле считают задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США неприемлемыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как отмечается, российское руководство глубоко озабочено ситуацией.

«Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата. И все необходимые демарши со стороны нашего министерства иностранных дел предприняты», — сказал Песков.

Он также напомнил, что министерство иностранных дел России уже изложило Вашингтону позицию Москвы.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты проследят за отправкой депутата Госдумы в РФ после скандала с ФБР.