Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

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Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что ранее американский лидер обрушивался на Шиффа с резкой критикой и заявлял о необходимости его ареста.

«Нэнси Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф в отношении Конгресса и американского народа», — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Президента США отметил, что Пелоси, как и Шифф, «во всех отношениях виновна... в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене».

Ранее сообщалось, что Трампа уличили в нарушении клятвы президента.