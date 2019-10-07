Зеленский допустил возможность создания с США СК для расследования дела Байденов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон могут создать совместный следственный комитет для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает агентство Kyodo.

Отмечается, что Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу в ходе их телефонного разговора в июле о том, что в случае необходимости возможно инициировать любое совместное расследование после назначения генпрокурором Украины Руслана Рябошапки.

При этом сейчас подобное развитие событий возможно только если прокуроры США будут требовать сотрудничества для расследования дела Байденов, согласно международному праву и внутреннему украинскому законодательству.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины пересмотрит дело фирмы сына Байдена.