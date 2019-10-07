Российские дипломаты проследят за отправкой депутата Госдумы в РФ после скандала с ФБР
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что сотрудники российского консульства сопроводят депутата Госдумы и журналистку Ингу Юмашеву, которую по прилету в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, на рейс, следующий до Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, просьба об этом уже была подана в генконсульство России в Нью-Йорке.
Сообщается, что Юмашеву сопроводят при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско - Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк - Москва.
Антонов выразил надежду, что «все пройдет благополучно».
Ранее из-за несанкционированного допроса Юмашевой российское посольство в США выразило ноту протеста в Госдеп.