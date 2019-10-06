ФБР отказалось от комментариев по допросу Юмашевой

Представительство федерального бюро расследований (ФБР) отказалось от комментариев по инициированию допроса в отношении российского депутата Инги Юмашевой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Юмашеву задержали в аэропорту Нью-Йорка.

На просьбу прокомментировать ситуацию с несанкционированным задержанием и допросом представитель ФБР заявил: «У нас нет комментариев».

Ранее сообщалось, что МИД выразил протест властям США из-за допроса российского депутата.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.