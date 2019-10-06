Украинцы потребовали публикации стенограммы разговоров Порошенко с США
Жители Украины выступили с требованием публикации стенограммы переговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его американскими коллегами. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что петиция с соответствующим требованием появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Автором петиции стал Александр Скубченко, который зарегистрировал просьбу 4 октября.
Подписавшие петицию требуют публикации расшифровки переговоров Порошенко с экс-президентом США Бараком Обамой, которые состоялись в период с 2014 по 2017 годы.
Ранее сообщалось, что Порошенко придумал план по улучшению Украины.