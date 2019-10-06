Украинцы потребовали публикации стенограммы разговоров Порошенко с США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/12544069/RIAN_5928339.HR-pic905-895x505-14088.jpg">

Жители Украины выступили с требованием публикации стенограммы переговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его американскими коллегами. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что петиция с соответствующим требованием появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Автором петиции стал Александр Скубченко, который зарегистрировал просьбу 4 октября.

Подписавшие петицию требуют публикации расшифровки переговоров Порошенко с экс-президентом США Бараком Обамой, которые состоялись в период с 2014 по 2017 годы.

Ранее сообщалось, что Порошенко придумал план по улучшению Украины.