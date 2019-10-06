Порошенко пришел на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве

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Бывший президент Украины Петр Порошенко принял участие в протестных акциях в Киеве. Об этом стало известно из трансляции событий в фейсбуке.

Отмечается, что митингующие выступает против реализации подписанной «формулы Штайнмайера».

Координатором протестного выступления стало «Движение сопротивления капитуляции», участниками которого являются националисты и сторонники Порошенко. Они назвали акцию «майданом желтых повязок».

Митинг завершился на майдане Незалежности в Киеве. В протесте приняли участие около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к офису президента Украины Владимира Зеленского пришли 10 тысяч протестующих против «формулы Штайнмайера».