Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском. Разговор был показан в эфире программы «Москва. Путин. Кремль».
Путин ответил, что ему неинтересно положение, в котором оказался Зеленский.
«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского)», — сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе.