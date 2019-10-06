Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

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Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском. Разговор был показан в эфире программы «Москва. Путин. Кремль».

Путин ответил, что ему неинтересно положение, в котором оказался Зеленский.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Зеленского)», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе.