МИД выразил протест властям США из-за допроса российского депутата

МИД России выразили решительный протест против допроса сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой в Нью-Йоркском аэропорту. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», — добавили в МИД.

Также там отметили, что политика, в которой постоянно происходит нагнетание напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном «недальновидна и опасна».

Кроме того, в министерстве напомнили, что Юмашева в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США направлялась на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс», который должен способствовать укреплению диалога между гражданами России и США.

Ранее сообщалось, что в Совфеде назвали безобразным допрос ФБР российского депутата.