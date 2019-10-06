Володин отреагировал на допрос ФБР российского депутата

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал допрос депутата и журналиста Инги Юмашевой со стороны ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это циничная провокация, а также очередной пример нарушения международных обязательств.

Володин уточнил, что Юмашева получила приглашение участвовать в международном форуме в Нью-Йорке, ей выдали визу. Он добавил, что депутат координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвуя в непростом диалоге.

«Поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», — сказал он.

Спикер считает, что в США есть силы, которые хотят обострить отношения между Москвой и Вашингтоном, что недопустимо и заслуживает осуждения.

Ранее Юмашева отреагировала на то, что ее задержал сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка и устроил допрос.