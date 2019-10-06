Медведев оценил сравнение Зеленского с Левински

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил сравнение в американской прессе главу Украины Владимира Зеленского с участницей политического скандала, возникшего по поводу ее сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном, Моникой Левински. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Медведева, американские журналисты «злые ребята».

Зеленского сравнили с Левински на фоне скандала, который возник из-за телефонного разговора нынешнего лидера США Дональда Трампа с Зеленским. Беседа стала началом для процедуры импичмента Трампа.

Моника Левински оказалась в центре скандала вокруг 42-го американского президента. После этого Клинтон давал показания под присягой об его отношения с Левински, что стало причиной для обвинения главы США в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтона.

Ранее Трамп назвал причину своего звонка Зеленскому