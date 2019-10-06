СМИ сообщили о нежелании Трампа звонить Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хотел звонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но его убедил глава американского минэнерго Рик Перри. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным источников, Перри переубеждал Трампа, который не хотел звонить Зеленскому. Министр просил президента обсудить с главой Украины вопросы завода по сжижению природного газа.

Издание отмечает, что Трамп сам поведал о мотивах своего звонка республиканцами в палате представителей США 4 октября.

В Белом доме никак не прокомментировали эти данные.

Демократы требуют официального расследования и возможного импичмента Трампа из-за того, что он якобы оказал давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине.

Ранее сообщалось, что республиканцы вступились за Трампа после скандала с его разговором с Зеленским.