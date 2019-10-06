ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум «Диалог Форт-Росс» в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат рассказал, что российскую представительницу задержали в аэропорту и увели для беседы в отдельное помещение. Антонов заявил, что Юмашевой задавали неприемлемые вопросы.

Кроме того, депутату предложили встретиться с сотрудником ФБР вновь, но в неформальной обстановке.

По мнению посла, если бы американские дипломаты приехали в Россию, то российская сторона никогда бы не задержала для допроса представителя США, а потом бы не предлагала еще попить кофе.

Антонов назвал такие действия США неприемлемыми. Он подчеркнул, что российская сторона требует объяснений и уже направила ноту протеста в американский Госдеп.

Ранее сообщалось, что США вновь не выдали визы российским дипломатам.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.