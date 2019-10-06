РФ требует объяснений от США после задержания российского депутата

Российская сторона надеется, что Соединенные Штаты объяснят поступок сотрудника ФБР, который задержал и допросил российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

По мнению посла, такие действия со стороны США неприемлемые и возмутительные. Антонов выразил надежду на то, что американская сторона подробно объяснит поступок сотрудника ФБР.

Антонов добавил, что, вероятно, случившееся не связано со срывом форума «Диалог Форт Росс». Он считает, что есть люди, которые в принципе не заинтересованы в стабильности отношений двух государств.

Кроме того, в связи несанкционированным допросом российское посольство выразило ноту протеста в госдеп США.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке.