Соединенные Штаты не смогут выстроить доверительные отношения с российской стороной в будущем. Об этом Newsday заявила бывший американский постпред при ООН Никки Хейли.

Бывший дипломат не назвала четких причин, почему США не смогут доверять России, однако она отметила, что доверия не будет «ни при каких обстоятельствах».

Также Хейли считает, что американская сторона никогда не подружиться с Россией.

По ее мнению, Москва вмешалась в выборы в США 2016 года и посеяла раздор между американцами через социальные сети. Однако она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны поддерживать связь с Россией.

«Да, они вмешались в наши выборы. Мы знаем это, но мы видим, что другие страны также делают это», — сказала Хейли.

Ранее в США активистка призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.