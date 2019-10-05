«Зарубились они не на шутку»: Медведев об импичменте Трампа

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Премьер-министр Росиии Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с инициацией процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что это является внутренним делом страны, а также сказал, что во время импичмента ничего критичного не произойдет.

Медведев отметил, что американская система достаточно сбалансирована, но добавил, что «зарубились они не на шутку».

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от членов Палаты представителей провести голосование по процедуре импичмента.