Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена

Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.

По словам Медведева, если он продолжит расследование, на него обидятся американские демократы, которые заявят, что Киев вмешивается в выборы в США.

Если же он откажется от расследования, на него обидится администрация лидера страны Дональда Трампа и республиканская партия.

Медведев также назвал американские СМИ «злыми ребятами» из-за публикаций, в которых они назвали Зеленского »Моникой Левински для Трампа».