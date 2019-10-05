В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету. Об этом пишет USA Really.

Неизвестная попросила микрофон во время встречи и сделала громкое заявление, как быстро спасти планету.

По мнению активистки, Земле осталось всего несколько месяцев и потом она падет. Однако спасти планету можно при помощи поедания детей.

«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема» — заявила активистка.

Изначально девушка также предложила есть трупы, однако быстро спасти планету таким способом невозможно, заключила неизвестная.

Ранее сообщалось, что шведская эко-активистка Грета Тунберг, ставшая знаменитой после критикующей политиков речи на Генассамблее ООН, поменяла статус в твиттере после того, как президент России Владимира Путина прокомментировал ее выступление.