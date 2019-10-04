Джонсон настоял на Brexit в конце октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit должен произойти 31 октября. Об этом он написал в своем твиттере.
Отмечается, что премьер планирует вывести Британию из Евросоюза именно в этот срок, несмотря на то, что в правительственных документах о Brexit говорится о том, что в случае необходимости он готов попросить ЕС отсрочить выход.
Глава правительства подтвердил, что против отсрочки.
«Новое соглашение или без соглашения – но не отсрочка», — написал Джонсон.
Ранее сообщалось, что Джонсон попросит ЕС отсрочить Brexit при одном условии.