Джонсон настоял на Brexit в конце октября

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit должен произойти 31 октября. Об этом он написал в своем твиттере.

Отмечается, что премьер планирует вывести Британию из Евросоюза именно в этот срок, несмотря на то, что в правительственных документах о Brexit говорится о том, что в случае необходимости он готов попросить ЕС отсрочить выход.

Глава правительства подтвердил, что против отсрочки.

«Новое соглашение или без соглашения – но не отсрочка», — написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон попросит ЕС отсрочить Brexit при одном условии.