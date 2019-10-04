У дома украинского чиновника произошел взрыв

У дома, где проживает советник главы Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалов, произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «112. Украина».

Согласно поступившей информации, неизвестные заложили взрывчатку в окно дома чиновника.

Сообщается, в результате инцидента никто не пострадал. В квартире лишь выбило окно.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

По факту взрыва уже заведено уголовное дело.

Сам Ковалов считает, что на него было совершено покушение.

«Последние две недели мне поступали угрозы о том, что с нами разберутся», — прокомментировал Ковалов.

По словам чиновника, инцидент связан с его профессиональной деятельностью.