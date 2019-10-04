Лукашенко призвал Зеленского помочь с ракетостроением

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента Украины Владимира Зеленского помочь республике в отрасли ракетостроения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидер республики подтвердил заинтересованность Белоруссии в такого рода сотрудничестве с Украиной.

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года», — добавил Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас проводится большая работа над развитием ракетостроения в Белоруссии.