Генпрокуратура Украины пересмотрит дело фирмы сына Байдена

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дело в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой являлся сын вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отметил он, украинская генпрокуратура в данный момент занимается аудитом старых производств и пересмотром всех уголовных производств.

Он уточнил, что среди них как раз есть те дела, которые связаны с компанией Burisma.

Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил США в прекращении дела фирмы сына Байдена.