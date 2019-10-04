Додон пошутил о подарке Путину

Президент Молдавии Игорь Додон пошутил о подарке для президента России Владимира Путина бочку вина, сообщил TV8.md.

Сообщается, что он вручит Путину свой личный подарок, когда они встретятся на мероприятии в столице Туркменистана.

Политик отметил, что не хотел бы раскрывать все секреты, но может подарить на день рождения российскому лидеру вино.

«Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Например, какое-то новое вино которое я сделал сам, белое и красное. Когда он приезжал, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино», — пояснил Додон.

На вопрос, что будет, если Путин не примет подарок, Додон пошутил.

«Придется продать бочку вина или отдать в музей», — сказал Додон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения.

Путину исполнится 67 лет 7 октября.