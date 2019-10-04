Япония захотела вывести переговоры с Россией на новый уровень
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что власти страны намерены вывести переговоры с Россией на новый уровень, передает ТАСС.
По его словам, переговоры нужны для разрешения территориального вопроса.
«Разрешив территориальную проблему, мы заключим мирный договор», — заявил Абэ.
Он пояснил, что опираться нужно на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года.
«Мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях», — сказал Абэ.
Ранее новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на первой встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил желание тесно сотрудничать с Россией в вопросе совместной хозяйственной деятельности.