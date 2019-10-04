Волкер заявил о недостоверности источников Трампа по делу Байдена

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Ушедший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, что источники президента США Дональда Трампа по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена являются недостоверными. Об этом сообщает The Washington Post.

Волкер отметил, что предупредил об этом адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Бывший спецпредставитель также добавил, что команде американского президента стоит с осторожностью относится к информации, которую они получают от украинских политиков, в том числе и от бывшего генпрокурора Украины.

Ранее СМИ узнали, что Волкер прилетел в Киев за компроматом на Байдена.