Адвокат Трампа раскрыл личный мобильный номер помощника Зеленского

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал в социальных сетях скриншоты его переписки с ушедшим в отставку спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает Mediaite.

Уточняется, что на одном из скриншотов видна также переписка и с участием третьего лица — Андреем Ермаком, который является помощником президента Украины Владимира Зеленского. На фотоснимке засветился личный мобильный номер Ермака.

Пользователи твиттера возмутились тем, что Джулиани позволил себе раскрыть личный телефонный номер представителя украинской политической элиты.

Ранее сообщалось, что Джулиани нанял адвоката времен Уотергейтского скандала для дела об импичменте Трампа.