Медведев провел встречу с Раулем Кастро

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что переговоры состоялись в рамках дипломатической поездки главы правительства России на Кубу.

Вице-премьер России Юрий Борисов также принял участие во встрече. Он отметил «качественную проработку экономической составляющей» в ходе переговоров.

Ранее сообщалось, что председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде пригласил Медведева на Кубу.