Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что переговоры состоялись в рамках дипломатической поездки главы правительства России на Кубу.
Вице-премьер России Юрий Борисов также принял участие во встрече. Он отметил «качественную проработку экономической составляющей» в ходе переговоров.
Ранее сообщалось, что председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде пригласил Медведева на Кубу.