Путин заявил о возможности урегулирования ситуации на Корейском полуострове

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба рассказал о появившейся возможности урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такая перспектива появилась благодаря готовности властей США вести диалог с КНДР, отказавшись от «привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорбления, риторики».

Российский глава напомнил, что ситуация на Корейском полуострове долгое время пребывала в клинче, а также добавил, что решить проблемы в мире, в том числе и в Азии, можно, если следовать нормам международного права, а также уважать суверенитеты государств.

По мнению Путина, остается еще много нерешенных проблем в этой области, однако заметил, что движение по их урегулированию идет в правильном направлении.

Ранее Путин сообщил о невозможности сдержать Китай.