Преемника Болтона официально пригласили в Россию

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что нового советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена пригласили в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, приглашение О'Брайену направил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

На данный момент сроки визита помощника Трампа в Россию пока неизвестны, но они обговариваются.

«Сроки подлежат дальнейшему согласованию», — заключил Рябков.

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США.

Трамп снял с должности Болтона 10 сентября 2019 года.