Преемника Болтона официально пригласили в Россию
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что нового советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена пригласили в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, приглашение О'Брайену направил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
На данный момент сроки визита помощника Трампа в Россию пока неизвестны, но они обговариваются.
«Сроки подлежат дальнейшему согласованию», — заключил Рябков.
Ранее сообщалось, что Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США.
Трамп снял с должности Болтона 10 сентября 2019 года.