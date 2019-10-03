Пушков с иронией отнесся к отказу США в визах российским дипломатам
Член Совета Федерации Алексей Пушков резко высказался по поводу нового отказа США в выдаче виз российским дипломатам. Об этом он написал в своем твиттере.
Сенатор с иронией предположил, что и в этот раз госсекретарь США Майк Помпео не был в курсе этого.
«Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? Третий заместитель замглавы отдела?» — написал Пушков.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты снова не получили американскую визу, из-за чего не смогут поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в Калифорнию.