Пушков с иронией отнесся к отказу США в визах российским дипломатам

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Член Совета Федерации Алексей Пушков резко высказался по поводу нового отказа США в выдаче виз российским дипломатам. Об этом он написал в своем твиттере.

Сенатор с иронией предположил, что и в этот раз госсекретарь США Майк Помпео не был в курсе этого.

«Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? Третий заместитель замглавы отдела?» — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты снова не получили американскую визу, из-за чего не смогут поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в Калифорнию.