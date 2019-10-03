Путин высказался насчет своей прошлогодней фразы о рае

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Президент России Владимир Путин прокомментировал свое высказывание о рае, сделанное в прошлом году, передает ТАСС.

Сообщается, что в четверг, з октября, в ходе заседания клуба «Валдай» российского лидера попросили развить эту тему.

Как известно, тогда глава России заявил, что россияне являются жертвами агрессии.

«Как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — продолжил тогда Путин.

Отмечается, что в этот раз у него поинтересовались: «За этот год мы к раю ближе стали?»

На это Путин заявил, что «все всегда одинаково близки к Господу». По его мнению, именно Бог «определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил слова Путина о «рае».