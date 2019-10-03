Зеленский разъяснил «формулу Штайнмайера»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписанная в Минске «формула Штайнмайера» не означает, что Украина откажется от Крыма и Донбасса. Об этом глава государства сказал в видеообращении на украинских каналах.

Зеленский отметил, что «формула Штайнмайера» также не означает, что выборы в Донбассе состоятся завтра.

«Эта формула говорит только одно — когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что формула сможет осуществиться после проведения там местных выборов, которые будут полностью соответствовать украинским законам.

Ранее СМИ рассказали о сценариях проведения выборов в Донбассе.