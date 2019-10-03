Выступление России в ПАСЕ попытались сорвать криками о терроризме

Неизвестный мужчина осуществил попытку сорвать выступление главы делегации России в ПАСЕ Петра Толстого. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по международным делам Госдумы и члена российской делегации в ПАСЕ Леонида Слуцкого.

Он рассказал, что мужчина крикнул с балкона зала пленарных заседаний Дворца Европы: «Террористическое российское государство!».

Cлуцкий отметил, что нарушителя тут же нейтрализовали сотрудники безопасности.

Парламентарий назвал данный инцидент еще одним свидетельством «эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии».

В свою очередь Толстой после инцидента выразил мнение, что по Европе распространяется клише о России.