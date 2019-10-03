В ООН забеспокоились из-за невыдачи виз США российским дипломатам

В комитете ООН по отношениям с принимающей стороной отреагировали на очередную новость о том, что США отказали в визах российским дипломатам. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель подчеркнул, что в ООН обеспокоены ситуацией с визами для российских дипломатов.

Дюжаррик рассказал, что проблема невыдачи виз не будет забыта, а о ней поговорят с США и Россией.

Ранее сообщалось, что США вновь не выдали визы российским дипломатам.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.