В ООН забеспокоились из-за невыдачи виз США российским дипломатам
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В комитете ООН по отношениям с принимающей стороной отреагировали на очередную новость о том, что США отказали в визах российским дипломатам. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Представитель подчеркнул, что в ООН обеспокоены ситуацией с визами для российских дипломатов.
Дюжаррик рассказал, что проблема невыдачи виз не будет забыта, а о ней поговорят с США и Россией.
Ранее сообщалось, что США вновь не выдали визы российским дипломатам.
До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.