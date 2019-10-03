Появилось видео попытки сорвать выступление РФ в ПАСЕ криками о терроризме

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В Сети опубликовано видео, на котором видно, как неизвестный пытается сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого криками о том, что Россия якобы «террористическое государство». Запись опубликована на YouTube-канале «Дума ТВ».

На кадрах видно, как во время речи Толстого неизвестный много раз повторяет одну фразу: «Террористическое российское государство!».

Толстой сразу же отреагировал на происходящее.

«Вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии», — сказал Толстой.

Он обратился к председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и она потребовала покинуть зал заседания человека, который перебил российского представителя.

Ранее сообщалось, что выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме.