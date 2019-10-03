Путин: Россия и Китай работают в позитив
Российский президент Владимир Путин заявил, что китайскую сторону и Россию связывает не вражда против кого-либо, передает РИА «Новости».
Глава России отметил, что две державы не дружат и не работают против других стран. Он подчеркнул, что отношения стран направлены в позитив.
«Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», — уточнил Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил успех отношений России и Китая.
Также до этого стало известно, что Китай захотел развивать отношения с Россией во всех сферах.