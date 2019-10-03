У Байдена отреагировали на призывы Трампа к расследованию дела против его семьи

Пресс-секретарь кандидата в американские президенты 2020 года Джо Байдена отреагировала на то, что президент США Дональд Трамп просит Украину и Китай расследовать дело против политика и его сына Хантера. Об этом сообщает Reuters.

По ее мнению, такие действия Трампа похожи на попытку зацепиться за теорию заговора.

«Он [Трамп] отчаянно цепляется за теории заговора, которые были опровергнуты и опровергнуты независимыми, заслуживающими доверия экспертами», — добавила пресс-секретарь Байдена.

Ранее Трамп потребовал от Украины и Китая провести расследования против Байденов.

Стоит отметить, что демократы захотели объявить Трампу импичмент после того, как он поговорил с Зеленским и его заподозрили в давлении на политика по этой теме.