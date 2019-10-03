«Я слышу вас»: Зеленский зауважал права украинцев на протесты
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уважает права украинцев на протесты, передает РИА «Новости».
Стоит отметить, что он высказался на эту тему на фоне протестов в Киеве, вызванных после подписания «формулы Штайнмайера» в Минске.
«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что граждане страны не должны поддаваться на провокации политиков, а всем необходимо спокойно и взвешенно относиться к ситуации.
«Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — продолжил Зеленский.
По его словам, никаких соглашений с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписано не было.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах.