«Я слышу вас»: Зеленский зауважал права украинцев на протесты

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уважает права украинцев на протесты, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что он высказался на эту тему на фоне протестов в Киеве, вызванных после подписания «формулы Штайнмайера» в Минске.

«Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что граждане страны не должны поддаваться на провокации политиков, а всем необходимо спокойно и взвешенно относиться к ситуации.

«Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — продолжил Зеленский.

По его словам, никаких соглашений с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписано не было.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах.