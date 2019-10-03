Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы «террористическое государство». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что инцидент произошел во время выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Неизвестный во время выступления политика стал кричать: «Террористическое российское государство!».

Услышав это, Толстой замолчал и не сказал ни слова, пока кричавшего не вывели из зала. После этого российский представитель заявил, что в Европе появилось клише о России и оно распространяется.

«Как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — добавил Толстой.

Ранее сообщалось, что Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.