Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы «террористическое государство». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что инцидент произошел во время выступления главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Неизвестный во время выступления политика стал кричать: «Террористическое российское государство!».
Услышав это, Толстой замолчал и не сказал ни слова, пока кричавшего не вывели из зала. После этого российский представитель заявил, что в Европе появилось клише о России и оно распространяется.
«Как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — добавил Толстой.
Ранее сообщалось, что Украина создала группу в ПАСЕ для противодействия России.