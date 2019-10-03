Глава Росгидромета уволен

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максима Яковенко.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что причины его увольнения пока не разглашаются.

До этого в СМИ появлялась информация о его отставке. Сам Яковенко за час до обнародования официального распоряжения о его увольнении заявлял, что не планирует никуда уходить.

Яковенко возглавлял Росгидромет на протяжении двух лет — с сентября 2017 года.